THE WORLD OF QUEEN – NARBONNE ARENA Narbonne

THE WORLD OF QUEEN Début : 2026-09-19 à 20:30. Tarif : – euros.

OH MY PROD SAS PRÉSENTE : THE WORLD OF QUEENLE spectacle hommage à FREDDIE MERCURY ! Nouveau Spectacle N°1 choisi par les fans en tournée dans toute la FranceUne voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle GRANDIOSEqui fera de ce concert un moment inoubliable ou le temps s’arrête pour retrouver pendant 2 heures l’atmosphère des plus grands shows de Queen !Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde.Les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You et Somebody to Love rythment le spectacle.Starring Fred Caramia, avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY ou de Fanny Crouet .Déjà d’1 MILLION 2 de spectateurs, N°2 des ventes en France avec les 8 premiers de tournée en SOLD OUT !!!Encore un doute ? consultez les critiques de notre spectacle sur notre page officielle.En tournée dans toutes les grandes salles, Arénas et Zénith de FranceProduction exclusive : OH MY PROD

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11