THE WORLD OF QUEEN – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

LES LEGENDES ARABES Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Les Légendes Arabes – Un voyage musical au cœur du patrimoine oriental Plongez dans l’univers envoûtant des plus grandes voix et mélodies du monde arabe lors d’un concert exceptionnel : Les Légendes Arabes présentée par Mazzika Orchestra, ce spectacle rend hommage aux icônes intemporelles de la musique orientale – des chansons qui ont traversé le temps et marqué des générations.Un moment de grâce et de nostalgie, où les arrangements orchestraux subliment les œuvres qui continuent de faire vibrer les cœurs à travers le monde arabe et au-delà.Avec ses chanteurs solistes, ses chœurs puissants et ses musiciens virtuoses, Mazzika Orchestra redonne vie à ces trésors culturels dans une interprétation fidèle mais résolument moderne, qui invite le public à chanter, ressentir et voyager.

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75