THE WORLD OF QUEEN – SUMMUM Grenoble

THE WORLD OF QUEEN Début : 2027-05-21 à 20:00. Tarif : – euros.

OH MY PROD ! présente :THE WORLD OF QUEEN – Le spectacle hommage à Freddie Merucry et au groupe Queen !Après une série de SOLD OUT à travers toute la France et un triomphe au DÔME DE PARIS le 3 avril 2025, THE WORLD OF QUEEN revient encore plus fort avec une nouvelle mise en scène spectaculaire et de nombreuses surprises ajoutées !Déjà plus d’1.2 Millions de spectateurs conquis, un show classé TOP 2 des ventes nationales, et des concerts ovationnés dans les plus grandes salles du pays : Zéniths, Arénas… partout, le public répond présent.Porté par la voix exceptionnelle de Fred CARAMIA entouré de musiciens de haut vol et de la soprano Claire Lairy ou Fanny Crouet, ce spectacle hommage vous replonge dans l’univers flamboyant de Queen : entre puissance rock, émotion pure et effets spéciaux à couper le souffle, c’est une véritable célébration scénique de l’icône Freddie Mercury.Bohemian Rhapsody, We Will Rock You,The Show Must Go On , I want to break free, don’t stop me now … Redécouvrez les plus grands titres du groupe culte dans un show de plus de 2 heures où le temps s’arrête. Un show qui fait vibrer toutes les générations, de la première à la dernière note.Le public ne s’y trompe pas : THE WORLD OF QUEEN est l’hommage préféré des fans, acclamé partout en France… et bientôt chez vous.Réservez maintenant ! (En tournée jusqu’à fin mars 2027)

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38