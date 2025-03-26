THE WORLD OF QUEEN – ZENITH DE DIJON Dijon

THE WORLD OF QUEEN Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

?????? ?????????? ???? ?????????? – ???? ?????????????????? ?????????????? ??`?????????????? ??????????????L’hommage ??°?? choisi par les fans en tournée dans toute la France et au Dôme de Paris le 3 avril 2025 ! Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle grandiose qui fera de ce concert un moment inoubliable ou le temps s’arrête pour retrouver pendant ?? ???????????? ??’????????????????`???? ?????? ???????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? !Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You , We are the Champions ou encore Somebody to Love rythment le spectacle.Starring Fred Caramia, avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY ou de Fanny Crouet

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21