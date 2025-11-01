THE WORLD OF QUEEN Zénith de Toulouse Toulouse

THE WORLD OF QUEEN Mercredi 11 mars 2026, 20h00 Zénith de Toulouse Haute-Garonne

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T20:00:00 – 2026-03-11T23:59:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00 – 2026-03-11T23:59:00

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « shop@bleucitron.net »}]

Variété internationale Variété internationale