The Young Gods La Vapeur Dijon
The Young Gods La Vapeur Dijon samedi 22 novembre 2025.
The Young Gods
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
Formation de rock industriel fondée en 1985, le trio suisse The Young Gods est l’un des tout premiers groupes à utiliser les samplers comme instrument principaux, et produit un son unique qui a influencé de nombreux artistes, dont David Bowie et Nine Inch Nails. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
