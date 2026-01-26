Théa + Graphy-T Le Sew Morlaix Morlaix

Théa + Graphy-T

J’suis pas une fille, j’suis une comète . Tout est dit, ou presque. Avec COMÈTE, son EP très attendu, Théa s’impose comme une figure fulgurante de la nouvelle scène française. Hybride instinctif mêlant énergie punk, pulsations rave, accents emocore et mélodies pop aux allures d’hymnes générationnels, ses cinq titres forment un cri du cœur entre rage et vertige existentiel. À 23 ans, l’artiste queer transforme ses failles en force, ses textes en exutoire. Une voix libre, frontale, qui capte l’air du temps. Sur scène, chaque apparition devient un moment de transe collective, fédérateur et incandescent, porté par une urgence brûlante et une sincérité à fleur de peau.

GRAPHY-T

Duo électro néon-trash originaire de Bretagne, Graphy-T mêle hyperpop, drum’n’bass et riffs acérés. Porté par Neve et Sasha, le projet transforme la danse en acte cathartique et affirme des vérités queers et féministes, sans détour, dans une énergie brute, directe et résolument libératrice. .

