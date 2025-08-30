THEA Le Rocher de Palmer Cenon

THEA Le Rocher de Palmer Cenon jeudi 19 mars 2026.

THEA Jeudi 19 mars 2026, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T23:30:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T23:30:00

« Savant hybride instinctivement punk aux pulsations rave et aux accents emocore, avec des mélodies (ultra)pop aux airs d’hymnes générationnels, ces 5 titres sont un cri du cœur entre rage et doutes existentiels. Ses textes sont un exutoire qui dépeint le chaos traversé par cette jeune fille queer de 23 ans. En lutte avec ses démons intérieurs, partagée entre la fuite en avant et la volonté d‘émancipation face aux normes oppressantes, au danger des politiques ou au spectre de l’eXondrement climatique, THÉA incarne l’urgence d’une génération en cavale. Chacune de ses apparitions live devient une bacchanale fédératrice, transformant les tourments d’une jeunesse désorientée en un moment de communion intense et d’utopie collective.

Boule Noire sold-out en moins d’une heure, Maroquinerie en moins d’un jour, et sa Cigale d’avril complète depuis fin novembre, portée par le 1er single CAVALE! CAVALE! sorti 3 semaines plus tôt… il ne semble pas y avoir d’obstacle pour cette comète qui va embraser avec elle la scène musicale française. »

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/thea-19032026-1930 »}]

