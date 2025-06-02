THÉA – THEA – ESPACE JULIEN Marseille

THÉA – THEA Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

W LIVE PRÉSENTE : THEA« J’suis pas une fille, j’suis une comète ».COMÈTE, tout est dit ou presque dans le nom de baptême du EP tant attendu de THÉA :la peur irrépressible de chuter, la mort aux trousses, la fulgurance et la beauté de cellequi s’enflamme avec éclat.Savant hybride instinctivement punk aux pulsations rave et aux accents emocore, avecdes mélodies (ultra)pop aux airs d’hymnes générationnels, ces 5 titres sont un cri ducœur entre rage et doutes existentiels.Ses textes sont un exutoire qui dépeint le chaos traversé par cette jeune fille queer de 23ans. En lutte avec ses démons intérieurs, partagée entre la fuite en avant et la volontéd‘émancipation face aux normes oppressantes, au danger des politiques ou au spectrede l’eXondrement climatique, THÉA incarne l’urgence d’une génération en cavale.Chacune de ses apparitions live devient une bacchanale fédératrice, transformant lestourments d’une jeunesse désorientée en un moment de communion intense etd’utopie collective.Boule Noire sold-out en moins d’une heure, Maroquinerie en moins d’un jour, et saCigale d’avril complète depuis fin novembre, portée par le 1er single CAVALE! CAVALE!sorti 3 semaines plus tôt… il ne semble pas y avoir d’obstacle pour cette comète qui vaembraser avec elle la scène musicale française.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13