THÉA – THEA – LA CARTONNERIE Reims

THÉA – THEA Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : THEAJ’suis pas une fille, j’suis une comèteTout est dit, ou presque, dans le titre de son premier EP, « Comète » : la fulgurance, la beauté de l’éclat, la peur de chuter et la mort aux trousses.À 23 ans, THÉA incarne une génération en fuite, traversée par l’urgence, le chaos intérieur, le vertige climatique et les injonctions normées. Ses titres sont un cri du cœur, entre rage, doute existentiel et hymnes (ultra)pop, nourris d’accents emocore, de pulsations rave et d’un instinct punk brûlant. Guillotine, Cavale!, Fastlife!… Chaque morceau claque comme un manifeste queer et féministe, entre électrochocs hyperpop, flow autotuné et éclats technoïdes. THÉA, autoproclamée emo-melo-drama queen , transforme la douleur en transe collective. Ses concerts – Boule Noire sold-out en une heure, Maroquinerie en une journée, Cigale complète des mois à l’avance – s’apparentent à des bacchanales modernes, où une jeunesse désorientée vient communier dans la fureur et l’utopie. Comète, oui. Et inarrêtable.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51