DANAKIL – ZENITH DE PAU Pau

DANAKIL Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

ACP PRÉSENTE : DANAKILDanakil, c’est l’incroyable histoire d’une bande de potes qui, réunis sur les bancs dulycée, se découvrent une passion commune. Vingt ans plus tard et tous les Zénithsdans la poche, le collectif s’impose comme une véritable référence avec un son quimêle reggae jamaïcain, influences africaines et textes engagés en français.

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64