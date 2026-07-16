Théa Vitré
samedi 7 novembre 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Théa
2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Étoile montante de la scène hyper pop, THÉA livre un cri du cœur entre rage et doutes existentiels. Son univers musical, un mélange explosif d’emo-core, de punk, de techno et de pop révoltée, se présente comme un manifeste générationnel.
En lutte avec ses démons intérieurs, elle s’attaque aux normes oppressantes et aux enjeux climatiques, incarnant l’urgence d’une génération en quête d’émancipation. Sur scène, THÉA transforme le chaos en communion, la noirceur en extase, et laisse derrière elle un sillage incandescent. Avec ses mélodies pop-hymnes et ses textes sensibles, son EP COMÈTE, dépeint le chaos vécu par une jeune fille queer de 24 ans, confrontée à ses luttes personnelles et sociétales. Chaque concert devient une fête fédératrice, où les tourments d’une jeunesse désorientée se transforment en un moment de communion intense. THÉA, entre émotion et révolte, promet une expérience cathartique et jubilatoire !
Concert debout.
Salle le Théâtre, 2 rue de Strasbourg 35 500 Vitré.
Réservation en ligne ou au centre culturel (sur les horaires d’ouverture). .
2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80
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English :
L’événement Théa Vitré a été mis à jour le 2026-07-16 par OT VITRE
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