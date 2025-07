Théâre Les Frères Sagot Île du Saulcy Metz

Théâre Les Frères Sagot Île du Saulcy Metz jeudi 27 novembre 2025.

Théâre Les Frères Sagot

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-28

Luis et Jules sont frères dans la vie. Jules gagne sa vie en faisant du théâtre, Luis de la cuisine. Cela fait déjà longtemps que Luis réclame de faire un spectacle avec Jules.

Ce spectacle est donc la tentative d’en faire un tous les deux. Que veut-on raconter de nous-même ? De l’autre ? Et de notre fraternité ? Les deux frères, bien différents, tentent, à vue, d’inventer un spectacle. S’opposent et s’entraident.Tout public

.

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58 ebmk-rp@univ-lorraine.fr

English :

Luis and Jules are brothers in life. Jules earns his living from acting, Luis from cooking. Luis has been asking to do a show with Jules for a long time now.

This show is an attempt to do one together. What do we want to tell about ourselves? About each other? And of our brotherhood? The two brothers, very different from each other, try to invent a show on sight. Opposing and helping each other.

German :

Luis und Jules sind Brüder im Leben. Jules verdient seinen Lebensunterhalt mit Theaterspielen, Luis mit Kochen. Luis hat schon lange darauf bestanden, mit Jules eine Show zu machen.

Diese Show ist also der Versuch, eine gemeinsame Show zu machen. Was wollen wir von uns selbst erzählen? Von dem anderen? Und von unserer Bruderschaft? Die beiden sehr unterschiedlichen Brüder versuchen, auf Sicht, eine Aufführung zu erfinden. Stellen sich gegeneinander und helfen sich gegenseitig.

Italiano :

Luis e Jules sono fratelli nella vita. Jules si guadagna da vivere con la recitazione, Luis con la cucina. Luis chiede da tempo di fare uno spettacolo con Jules.

Questo spettacolo è un tentativo di farne uno insieme. Cosa vogliamo dire di noi stessi? Di noi stessi? E della nostra fratellanza? I due fratelli, molto diversi tra loro, cercano di inventare uno spettacolo. Opponendosi e aiutandosi a vicenda.

Espanol :

Luis y Jules son hermanos de vida. Jules se gana la vida actuando, Luis cocinando. Luis lleva mucho tiempo pidiendo hacer un espectáculo con Jules.

Así que este espectáculo es un intento de hacer uno juntos. ¿Qué queremos decir de nosotros mismos? ¿Sobre los demás? ¿Y sobre nuestra hermandad? Los dos hermanos, muy diferentes entre sí, intentan inventar un espectáculo. Oponiéndose y ayudándose mutuamente.

L’événement Théâre Les Frères Sagot Metz a été mis à jour le 2025-07-24 par AGENCE INSPIRE METZ