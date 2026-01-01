ThéArts #3 Du bleu aux larmes Château Borély Marseille 8e Arrondissement

ThéArts #3 Du bleu aux larmes

Le Théâtre du Gymnase-Bernardines x Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Espace de rencontre entre les arts, ThéArts vous convie à une troisième traversée sensible entre scène et musée. Cette nouvelle édition rapproche l’exposition Infiniment bleu du spectacle Lacrima de Caroline Nguyen.



Au cœur des textiles, des pigments et des matières, le bleu devient un territoire d’émotions couleur profonde, couleur du chagrin, couleur du souvenir. Dans cet espace où l’intime se tisse au visible, la comédienne Garance Guillen et le pianiste Guilain Magen invitent le public à cheminer entre voix, gestes et musique. Leur présence fabrique un instant suspendu, où les teintes de l’exposition dialoguent avec les résonances sensibles de Lacrima. Entre tissus, mots et notes, un moment se compose délicat, immersif, partagé.



Mise en espace Matéo Mavromatis.



En partenariat avec le Théâtre Gymnase Bernardines.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 35 min

• Sur réservation auprès de relationspubliques@lestheatres.net .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 33 60 chateau-borely-musee@marseille.fr

Le Théâtre du Gymnase-Bernardines x Musée Borély ? Museum of Decorative Arts, Earthenware and Fashion.

