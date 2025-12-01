Théâte Autoportrait à ma grand-mère Saint-Sorlin-en-Valloire
Théâte Autoportrait à ma grand-mère Saint-Sorlin-en-Valloire lundi 1 décembre 2025.
Théâte Autoportrait à ma grand-mère
Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-01
2025-12-01
Valloire-Loisirs vous propose en partenariat avec la Comédie itinérante de Valence Autoportrait à ma grand mère de et par Patricia ALLIO.
Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83 assoc.valloireloisirs@orange.fr
English :
In partnership with the Comédie itinérante de Valence, Valloire-Loisirs presents Autoportrait à ma grand mère by Patricia ALLIO.
German :
Valloire-Loisirs bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Comédie itinérante de Valence Autoportrait à ma grand mère von und mit Patricia ALLIO.
Italiano :
In collaborazione con la Comédie itinérante de Valence, Valloire-Loisirs presenta Autoportrait à ma grand mère di Patricia ALLIO.
Espanol :
En colaboración con la Comédie itinérante de Valence, Valloire-Loisirs presenta Autoportrait à ma grand mère de Patricia ALLIO.
