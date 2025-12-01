Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâte Autoportrait à ma grand-mère Saint-Sorlin-en-Valloire

Théâte Autoportrait à ma grand-mère Saint-Sorlin-en-Valloire lundi 1 décembre 2025.

Théâte Autoportrait à ma grand-mère

Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-01

Date(s) :
2025-12-01

Valloire-Loisirs vous propose en partenariat avec la Comédie itinérante de Valence Autoportrait à ma grand mère de et par Patricia ALLIO.
  .

Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83  assoc.valloireloisirs@orange.fr

English :

In partnership with the Comédie itinérante de Valence, Valloire-Loisirs presents Autoportrait à ma grand mère by Patricia ALLIO.

German :

Valloire-Loisirs bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Comédie itinérante de Valence Autoportrait à ma grand mère von und mit Patricia ALLIO.

Italiano :

In collaborazione con la Comédie itinérante de Valence, Valloire-Loisirs presenta Autoportrait à ma grand mère di Patricia ALLIO.

Espanol :

En colaboración con la Comédie itinérante de Valence, Valloire-Loisirs presenta Autoportrait à ma grand mère de Patricia ALLIO.

L’événement Théâte Autoportrait à ma grand-mère Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche