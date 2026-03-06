Théâtra Banna Intra Muros Salle Jean Moulin Bannalec
Théâtra Banna Intra Muros
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Représentation de la pièce d’Alexis Michalik Intra muros . Une pièce qui promet d’être à la fois captivante, palpitante, émouvante et surtout très humaine.
Une prison, un atelier théâtre dans les murs de cette prison. Cet atelier sera l’occasion pour chacune et chacun de revisiter son passé et de créer son avenir , dévoile Jérôme Lainé, professeur de théâtre de l’association de Rive en Rive. .
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 99 92 99 26
