Théâtra Banna Intra Muros Salle Jean Moulin Bannalec

Théâtra Banna Intra Muros

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Représentation de la pièce d’Alexis Michalik Intra muros . Une pièce qui promet d’être à la fois captivante, palpitante, émouvante et surtout très humaine.

Une prison, un atelier théâtre dans les murs de cette prison. Cet atelier sera l’occasion pour chacune et chacun de revisiter son passé et de créer son avenir , dévoile Jérôme Lainé, professeur de théâtre de l’association de Rive en Rive. .

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 99 92 99 26

