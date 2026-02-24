Théâtr’Alizé Semaine du théâtre L’Alizé Guipavas

Théâtr’Alizé Semaine du théâtre

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Rendez-vous incontournable de la saison culturelle, cette 4ème édition proposera des ateliers pour les scolaires, des rencontres et des spectacles !

Au programme

-2h14, 27 mars à 20h30.

Dans ce spectacle, David Paquet nous plonge dans l’univers d’un groupe d’adolescents à travers des tranches de vies sensibles, drôles poétiques. Un drame se profile mais la pièce prend le contre-pied de la tragédie pour explorer la complexité et l’humanité de ces jeunes, dans un récit choral aussi profond que lumineux.

A partir de 12 ans. Durée 1h.

– “La compagnie un dernier pour la route improvise !”, 28 mars à 20h30.

Préparez-vous à l’imprévisible dans ce spectacle où rien n’est écrit, mais tout est possible. Les comédiens montent sur scène sans filet, armés uniquement de leur imagination et de votre inspiration. Vous proposez les idées… ils créent l’histoire !

Humour, émotions, rebondisse-ments. Venez vivre un moment unique, interactif et totalement fou.

A partir de 8 ans. Durée 1h30.

– “Promis ça ne sortira pas d’ici”, 25 mars, 15h.

Quand l’appât du gain et le secret médical se rencontrent, cela ne fait pas bon ménage et les révélations vont bon train à un rythme effréné. Promis, ça ne sortira pas d’ici , c’est une réflexion sur la place de l’argent dans les relations. Que sont prêts à sacrifier les gens pour leur bénéfice personnel ? Que se passe-t-il quand la morale s’inverse et que l’on devient victime ? .

