Théâtr’audio dans fauteuils sonores, par Olivier Charruau Hall du Cinéma Pathé Le Mans samedi 4 octobre 2025.

Théâtr’audio dans fauteuils sonores, par Olivier Charruau

Hall du Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-04 10:00:00

Aborder la lecture de façon ludique, moderne et émouvante par le biais de pastilles sonores ? C’est l’idée-même de ce projet qui nous propose de plonger dans la lecture non par les yeux mais bien par la voix. Pour cela, rien de mieux que la voix des enfants pour nous raconter, nous émouvoir et nous faire rire. Alors fermez les yeux et laissez-vous bercer.

Les pastilles sonores ont été enregistrées par des élèves avec le comédien Olivier Charruau lors d’ateliers réalisés dans le cadre du CLEAC (Contrat Local d’Education Artistique et Culturel). Dans le hall du Cinéma Pathé, cette animation est proposée sous le “Dôme/Lune“ une structure en bois assemblée et décorée par 7 jeunes de 16 ans dans le cadre du dispositif « Argent de poche » du service jeunesse de la ville du Mans. Les jeunes ont été accompagnés par Simon, artiste de l’association Culture du Cœur.

Il est également possible de retrouver le Théâtr’audio au Pavillon du Parc Théodore-Monod (Bd. Paul-Chantrel) de 14h à 17h30. . Accessible en continu. Informations au 06 72 94 92 53 .

