Théâtre: 1100 jours Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre: 1100 jours

Mardi 18 novembre 2025 de 20h à 21h30. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 27 EUR

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 21:30:00

2025-11-18

Le récit se fait dans la tête du narrateur, qui est inconscient et sous morphine. C’est dans le coma et entre la vie et la mort qu’il décide d’écrire la pièce de sa vie.

C’est pour cela que tout au long du récit le texte oscille entre l’absurde et la dureté de la situation, et des moments traités avec plus de légèreté.



Arrivé en réa, la jambe en carpaccio, je me suis dit que c’était pas gagné… Je suis coincé là avec Sophie, la femme de ma vie (si je suis encore en vie, c’est discutable), Paul mon petit frère un peu lourdingue, Sonia l’infirmière débordée, Arbakian mon chirurgien taré et Batavia, (un peu bavarde pour une salade)… Ça mérite bien que je la raconte cette histoire ! Ils disent que je vais perdre ma jambe… plutôt crever, je vais me battre. En 1100 jours, j’ai décidé de me reconstruire et de transformer l’urgence en éclats de rire. Parce que, vous savez quoi ? La morphine, elle est bonne ! Quoi ? Je suis toujours dans le coma ? .



de 12.00 à 27.00 €

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The story is told from the mind of the narrator, who is unconscious and on morphine. In a coma, between life and death, he decides to write the play of his life.

German :

Die Geschichte wird aus dem Kopf des Erzählers erzählt, der bewusstlos ist und Morphium bekommt. Im Koma und zwischen Leben und Tod beschließt er, das Stück seines Lebens zu schreiben.

Italiano :

La storia è raccontata dalla mente del narratore, che è incosciente e sotto morfina. È in coma, tra la vita e la morte, che decide di scrivere il dramma della sua vita.

Espanol :

La historia se cuenta desde la mente del narrador, que está inconsciente y bajo los efectos de la morfina. Es en coma y entre la vida y la muerte cuando decide escribir la obra de su vida.

