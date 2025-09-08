Théâtre 12 hommes en colère Onet-le-Château

Théâtre 12 hommes en colère

25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Mardi 1er avril | 20h30 | Théâtre La Baleine

Tout public

Durée 1h20.

D’après le chef-d’oeuvre de Reginald Rose. Un huis clos sous haute tension qui a déjà séduit plus de 250 000 spectateurs.

Etats-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune homme accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer un verdict.

Une vie est entre leurs mains.

C’est l’acquittement ou la chaise électrique.

On assiste dans une tension palpable à un drame judiciaire dans lequel l’intelligence, l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre à mal les certitudes et les préjugés des 11 autres jurés, chacun habité et influencé par son histoire personnelle. Au-delà de l’enjeu du procès, cette pièce au propos éminemment moderne questionne sur la façon dont est rendue la justice, montrant à quel point les préjugés indéracinables et l’intolérance de certains peuvent décider de la vie d’un homme.

Tarif Plein tarif 30€ / réduit 25 € / Abonnement (3 spectacles et +) 22€ / Carte culture 22€ / Étudiant et moins de 18 ans 15€ / Moins de 12 ans 12€ .

25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

English :

Tuesday, April 1 | 8:30 pm | Théâtre La Baleine

All audiences

Running time 1h20.

Based on Reginald Rose?s masterpiece. A high-voltage in camera thriller that has already won over 250,000 spectators.

German :

Dienstag, 1. April | 20:30 | Théâtre La Baleine

Für alle Altersgruppen

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten.

Nach dem Meisterwerk von Reginald Rose. Ein spannungsgeladenes Drama, das bereits mehr als 250.000 Zuschauer begeistert hat.

Italiano :

Martedì 1 aprile | 20.30 | Théâtre La Baleine

Per tutti i tipi di pubblico

Durata: 1 ora e 20 minuti.

Basato sul capolavoro di Reginald Rose. Un thriller ad alta tensione a porte chiuse che ha già conquistato oltre 250.000 spettatori.

Espanol :

Martes 1 de abril | 20.30 h | Théâtre La Baleine

Todos los públicos

Duración: 1 hora 20 minutos.

Basada en la obra maestra de Reginald Rose. Un thriller de alto voltaje a puerta cerrada que ya ha conquistado a más de 250.000 espectadores.

L’événement Théâtre 12 hommes en colère Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)