Théâtre 12 hommes en colère Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Théâtre 12 hommes en colère

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Au-delà de l’enjeu du procès, cette pièce au propos éminemment moderne questionne sur la façon dont est rendue la justice, montrant à quel point les préjugés indéracinables et l’intolérance de certains peuvent décider de la vie d’un homme.

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

English :

Beyond the issues at stake in the trial, this eminently modern play questions the way in which justice is dispensed, showing the extent to which indomitable prejudice and intolerance can decide a man?s life.

