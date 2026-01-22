Théâtre 12 hommes en colères Rue Méjou Bihan Guilvinec

Théâtre 12 hommes en colères

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

2026-01-24

2026-01-24

2026-01-24

Il s’agit d’un huis clos entre les jurés du procès d’un adolescent noir de seize ans accusé d’avoir poignardé son père. S’ils rendent le verdict coupable , plus rien ne s’opposera à la peine de mort.

Tout accuse le suspect la voisine d’en face l’a vu, le vieil homme du dessous l’a entendu, un commerçant lui a vendu le soir même du meurtre le couteau que l’on a retrouvé dans le corps de son père. Pourtant lors du vote qui doit décider du verdict final, un juré ne lève pas la main pour le désigner coupable. Sa raison il n’est pas sûr . L’unanimité étant requise, ont lieu deux heures de débat où chacun prend une position qui ne cesse de changer au rythme des arguments qui apparaissent, des révélations qui se font, des faits établis qui se désagrègent.

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

