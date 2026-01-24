Théâtre 12 hommes en colères Salle de l’Amicale Laïque Plobannalec-Lesconil

Théâtre 12 hommes en colères

Salle de l’Amicale Laïque 2 rue du port Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La Compagnie du Trémail présente 12 hommes en colère , une pièce de Réginald Rose mise en scène par Pauline Guérard.

Il s’agit d’un huis clos entre les jurés du procès d’un adolescent noir de seize ans accusé d’avoir poignardé son père. S’ils rendent le verdict coupable , plus rien ne s’opposera à la peine de mort.

Tout accuse le suspect la voisine d’en face l’a vu, le vieil homme du dessous l’a entendu, un commerçant lui a vendu le soir même du meurtre le couteau que l’on a retrouvé dans le corps de son père. Pourtant lors du vote qui doit décider du verdict final, un juré ne lève pas la main pour le désigner coupable. Sa raison il n’est pas sûr . L’unanimité étant requise, ont lieu deux heures de débat où chacun prend une position qui ne cesse de changer au rythme des arguments qui apparaissent, des révélations qui se font, des faits établis qui se désagrègent.

Guichet sur place le jour du spectacle. .

