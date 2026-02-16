Théâtre 12 jurés en colère Salle des fetes Coux et Bigaroque-Mouzens

Théâtre 12 jurés en colère

Salle des fetes Le Coux Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La troupe de théâtre de Sagelat vous invite à assister à la pièce 12 jurés en colère d’après l’oeuvre 12 hommes en colère de Reginald Rose.

Rendez-vous le 1er mars à 15h30 à la salle des fetes du Coux.

réservation 06 07 14 81 18 06 88 56 22 55

tarifs 9euros de 16 ans 5euros

La troupe de théâtre de Sagelat vous invite à assister à la pièce 12 jurés en colère d’après l’oeuvre 12 hommes en colère de Reginald Rose.

Rendez-vous le 1er mars à 15h30 à la salle des fetes du Coux.

12 jurés, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune homme, accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes.

réservation 06 07 14 81 18 06 88 56 22 55

tarifs 9euros de 16 ans 5euros de 5 ans: gratuit .

Salle des fetes Le Coux Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 81 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre 12 jurés en colère

The Sagelat theater troupe invites you to attend the play 12 jurés en colère (12 Angry Jurors) based on Reginald Rose’s 12 Angry Men .

See you on March 1 at 3.30pm at the Salle des Fetes in Le Coux.

booking 06 07 14 81 18 06 88 56 22 55

rates 9euros 16 ans 5euros

L’événement Théâtre 12 jurés en colère Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-02-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne