Théâtre: 12 jurés en colère Daglan

L’association Culturelle Laïque Daglanaise présente
Sagelat Théâtre de la Nauze dans 12 Jurés en colère d’après la pièce de Réginald Rose 12 hommes en colère
Dimanche 7 décembre à 15h30 à la salle des fêtes de Daglan
Réservation conseillée au 06 24 44 42 40
Tarif:10€ et 5€ pour de 16 ans
Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 44 42 40
English : Théâtre: 12 jurés en colère
The Association Culturelle Laïque Daglanaise presents
Sagelat Théâtre de la Nauze in 12 Jurés en colère based on Réginald Rose’s play 12 hommes en colère
Sunday December 7 at 3:30pm at the Salle des Fêtes in Daglan
Reservations recommended: 06 24 44 42 40
Price:10? and 5? for under 16s
