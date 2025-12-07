Théâtre: 12 jurés en colère

Daglan Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association Culturelle Laïque Daglanaise présente

Sagelat Théâtre de la Nauze dans 12 Jurés en colère d’après la pièce de Réginald Rose 12 hommes en colère

Dimanche 7 décembre à 15h30 à la salle des fêtes de Daglan

Réservation conseillée au 06 24 44 42 40

Tarif:10€ et 5€ pour de 16 ans

L’association Culturelle Laïque Daglanaise présente

Sagelat Théâtre de la Nauze dans 12 Jurés en colère d’après la pièce de Réginald Rose 12 hommes en colère

Dimanche 7 décembre à 15h30 à la salle des fêtes de Daglan

Réservation conseillée au 06 24 44 42 40

Tarif:10€ et 5€ pour les moins de 16 ans .

Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 44 42 40

English : Théâtre: 12 jurés en colère

The Association Culturelle Laïque Daglanaise presents

Sagelat Théâtre de la Nauze in 12 Jurés en colère based on Réginald Rose’s play 12 hommes en colère

Sunday December 7 at 3:30pm at the Salle des Fêtes in Daglan

Reservations recommended: 06 24 44 42 40

Price:10? and 5? for under 16s

L’événement Théâtre: 12 jurés en colère Daglan a été mis à jour le 2025-11-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne