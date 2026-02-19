Théâtre 12 Jurés en colère Saint-André-d’Allas

Théâtre 12 Jurés en colère

Le Rotary-Club de Sarlat Périgord Noir présente la troupe de Sagelat Théâtre de la Nauze dans 12 Jurés en colère d’après la pièce de Reginald Rose 12 hommes en colère .

Évènement au profit de l’école de Saint-André-Allas

Rendez-vous le samedi 28 février à 20h à la salle des fêtes de Saint-André-Allas !

Vente de crèpes et boissons à partir de 19h. .

Salle des fêtes Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 54 02 07

