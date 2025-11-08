THÉÂTRE 12, RUE D’LA JOIE Mauguio

THÉÂTRE 12, RUE D’LA JOIE Mauguio samedi 8 novembre 2025.

THÉÂTRE 12, RUE D’LA JOIE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Découvrez cette pièce de théâtre à la salle Rosa Parks !

Chronique de la vie d’un immeuble par une concierge, Gigi Berthion, et 20 locataires… Le public est aux premières loges pour découvrir leur quotidien et de drôles de situations.

Un chat écrasé, un incendie, une chute dans l’escalier, une finale de match de foot interrompue au moment du tir au but… ça ressemble à un drame et c’est une comédie !

12, rue d’la Joie interroge avec humour notre aptitude à vivre ensemble. Les petites choses de la vie prennent un joyeux relief sous les mains expertes de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur contagieuse !

Gigi Berthion harangue la foule avec une gouaille que ne renierait pas Arletty, son idole.

Elle manipule avec infiniment d’amour ses marionnettes tout droit sorties d’un Muppet Show à la Deschiens. Elle est sympa Gigi avec sa petite annonce dans Nous Deux , son franc-parler et son horreur des Game Boy, des insupportables , des OGM ou de la télévision.… Sud Ouest

Samedi 8 novembre 18h

Durée 50 min

Salle Rosa Parks Carnon

Tout public 5€

SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE

9 place Jules Ferry 34 130 Mauguio

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

English :

Discover this play at the Salle Rosa Parks!

German :

Entdecken Sie dieses Theaterstück im Rosa-Parks-Saal!

Italiano :

Scoprite questo spettacolo alla Salle Rosa Parks!

Espanol :

Descubra esta obra en la Sala Rosa Parks

L’événement THÉÂTRE 12, RUE D’LA JOIE Mauguio a été mis à jour le 2025-10-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON