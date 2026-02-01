Théâtre 13 à table Salle du cinéma Le Rex Sourdeval

Théâtre 13 à table

Salle du cinéma Le Rex 4 rue des Prés Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Théâtre 13 à table présenté par la troupe Périers Théâtre. Une pièce drôle, comédie pour tout public. .

Salle du cinéma Le Rex 4 rue des Prés Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 19 27 61 36 festivaldesour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre 13 à table

L’événement Théâtre 13 à table Sourdeval a été mis à jour le 2026-01-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts