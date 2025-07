Le Conte d’hiver – Agathe Mazouin et Guillaume Morel Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Le Conte d’hiver – Agathe Mazouin et Guillaume Morel Théâtre 13 / Bibliothèque Paris mardi 23 septembre 2025.

Dans une Sicile en paix, Léontes se persuade de l’adultère de sa femme enceinte Hermione. Il orchestre alors son humiliation publique puis ordonne sa mise à mort et l’abandon de l’enfant à naître. Mais quelque part, sur un rivage en Bohème, la petite Perdita a survécu… Cette histoire de jalousie dévorante, portant en son coeur un féminicide, nous renvoie à la persistance des schémas patriarcaux. À la frontière entre conscience et déraison, rêve et cauchemar, vrai et faux, se joue ici notre rapport à la violence, à la rédemption et aux infinis possibles de l’imagination. S’appuyant sur la traduction de Bernard-Marie Koltès, aussi directe que musicale, le duo de metteur·euses en scène rapproche cette fable de notre époque.

Distribution

Texte William Shakespeare

Traduction Bernard-Marie Koltès

Mise en scène Agathe Mazouin et Guillaume Morel

Avec Louis Battistelli, Myriam Fichter, Joaquim Fossi, Mathias Zakhar, Mohamed Guerbi, Tom Menanteau en alternance avec Léo Zagagnoni, Olenka Ilunga, Eva Lallier Juan, Julie Tedesco, Zoé Van Herck, Padrig Vion, Clyde Yeguete

Scénographie Andréa Baglione

Lumière Lucien Vallé

Son John Kaced

Costumes Lucie Duranteau

Vidéo Camille Berthelot

Administration et diffusion Flora Courouge

Quelles limites à la folie du pouvoir et des hommes ? Tantôt cruel, tantôt magique, Le Conte d’hiver voyage entre un pays glacial dirigé par un roi délirant et un monde fantasque où l’on fête le printemps et le retour des morts à la vie.

Du mardi 23 septembre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

samedi

de 18h00 à 20h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 22h30

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/le-conte-dhiver-2/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13