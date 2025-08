Mois Kréyol – Moun Bakannal Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Mois Kréyol – Moun Bakannal Théâtre 13 / Bibliothèque Paris mercredi 15 octobre 2025.

Moun Bakannal est un voyage musical et dansé offrant une lecture transversale des différentes manières de « faire carnaval ». Partie observer cette fête rituelle là où elle s’exprime avec le plus de force, la compagnie Difé Kako en a rapporté des sons, des rythmes, des danses et une formidable énergie collective. Dans une création originale inspirée de la tradition créole et empreinte d’accents électro, on retrouve la mazurka des bals parés-masqués guyanais, les rythmes traditionnels du carnaval dunkerquois, les déboulés et vidés de Guadeloupe et de Martinique, les processions carnavalesques du Pays Basque et le déchaînement des danses de rue tempéré par la poésie et le mystère des canaux vénitiens…

Distribution

Chorégraphie Chantal Loïal

Assistanat à la chorégraphie Joëlle Iffrig, Stéphane Mackowiak Avec Lory Laurac, Sonia Delphin, Stéphane Mackowiak, Chantal Loïal, Emilie Bergamaschi, Joëlle Iffrig (en alternance)

Création sonore Gabriel Majou

Costumes Capucine Desoomer

Création lumières Andreya Ouamba

Régie son Julien Clarak

Régie plateau et lumières Andreya Ouamba et Ronan Person

Création vidéo Yutaka Takei

Musicien•nes Juliette Capel, Adel Khababa, Gabriel Majou (en alternance)

Regard extérieur Lucie Anceau

Créé en 2017 par Chantal Loïal, le Festival Mois Kréyol invite les publics à entendre toutes les voix des Caraïbes qui résonnent de manière hybride au rythme des mots, de la musique, des cultures urbaines et du langage des corps en mouvement. Le festival offre une visibilité durable des cultures ultramarines sur les scènes françaises avec une programmation éclectique sur deux mois. Un temps fort qui permet la rencontre d’une multitude d’artistes engagé·es, reconnu·es, émergent·es ou amateur·rices !

Du mercredi 15 octobre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :

mercredi, jeudi

de 20h30 à 21h30

mercredi, jeudi

de 14h30 à 15h30

payant

De 5 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/mois-kreyol-2/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13