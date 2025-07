Épique ! (pour Yikakou) – Nadia Beugré Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Épique ! (pour Yikakou) – Nadia Beugré Théâtre 13 / Bibliothèque Paris mardi 2 décembre 2025.

Au fil de son voyage, la chorégraphe et interprète part en quête de figures féminines marquantes. Celle de l’aïeule qui lui a donné son nom Gbahihonon, « une femme qui dit ce qu’elle voit » ou encore la figure de Dô-Kamissa, une femme vieillissante qui, après avoir été lésée par son frère, s’est transformée en buffle pour détruire sa terre, avant d’orchestrer habilement le mariage du roi et de la femme bossue, mère de Soundiata Keita. Nadia Beugré incarne ces figures dans un solo puissant, où elle tisse un lien entre son histoire et celles de ses ancêtres. Habitée par les voix du passé, elle partage la scène avec deux musiciennes- chanteuses, qui se font l’écho et les témoins de son histoire.

Dans le cadre du Festival d’Automne 2025

Distribution

Direction artistique et interprétation Nadia Beugré

Interprétation et musique live Salimata Diabate (percussions, balafon), Charlotte Dali (voix, percussions)

Dramaturgie Kader Lassina Touré

Scénographie Jean-Christophe Lanquetin

Lumière Paulin Ouedraogo

Crédits texte du site Kunstenfestivaldesarts et Festival d’Automne à Paris

Nadia Beugré entame un voyage solitaire vers Yikakou, village disparu de son enfance en Côte d’Ivoire, dont les terres dites maudites sont englouties par la forêt. Dans cette nouvelle création, elle mêle mémoire collective et souvenirs intimes.

Du mardi 02 décembre 2025 au vendredi 05 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-02T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-02T20:00:00+02:00_2025-12-02T21:00:00+02:00;2025-12-03T20:00:00+02:00_2025-12-03T21:00:00+02:00;2025-12-04T20:00:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00;2025-12-05T20:00:00+02:00_2025-12-05T21:00:00+02:00

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/epique-pour-yikakou/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13