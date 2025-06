Fête de fin et de début de saison Théâtre 13 / Bibliothèque Paris 21 juin 2025

21h30 – BOUBSI



Sur fond de trap et de drill, BOUBSI, rappeuse et comédienne franco-italienne, invite son public à se soulever. En abordant les violences faites aux personnes sexisées et aux enfants elle transmet avec humour et mordant son besoin de justice et de dédommagement. OMERTÀ, son premier EP, est un coup de pied dans la fourmilière. Pour sortir du silence, BOUBSI révèle 6 titres dans lesquels elle brandit son histoire comme étendard. Accompagnée sur scène de son accolyte et DJ DARK JANOR elles livrent un live énergique, sensible et révolté.

22h30 – Mélo Lauret

Entre chanson française, tube des années 2000 et rythme techno, Mélo Lauret, artiste auteur chanteur performeur et comédien vous fera danser et vous embraser au rythme de sa playlist aussi chaotique que son cerveau.

Minuit/01h30 – Louise BSX



Louise BSX, pop star et Bimbo, repousse les limites de l’hyperpop en y ajoutant son amour pour le baroque et le punk. En 2024 elle est Trop Bonne Trop Conne, elle nous rappelle que beaucoup de choses se cachent derrière chaque girly et leurs énormes cerveaux …

Le samedi 21 juin 2025

de 21h30 à 01h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30, rue du Chevaleret 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/soiree-de-fin-et-de-debut-de-saison/ +33145886222

Pour la fête de la musique, nous vous convions à une grande fête sur la scène du Théâtre 13 / Bibliothèque ! Au programme : concert, DJ sets, distribution de brochures de la nouvelle saison, de goodies, vente d’affiches collector, de t-shirts et de cabas du T13 !