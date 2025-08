Quand on dort on n’a pas faim – Anthony Martine Théâtre 13 / Glacière Paris

Quand on dort on n’a pas faim – Anthony Martine Théâtre 13 / Glacière Paris mercredi 1 octobre 2025.

Les deux années de prépa littéraire d’Anthony Martine au Lycée Henri IV constituent le point de départ de ce seul-en-scène et révèlent un constat : que ce soit dans les films ou dans les chansons de son enfance, toutes ses idoles étaient blanches et hétéro. En reprenant les codes d’un genre traditionnellement blanc, le conte médiéval, il choisit de s’en délester progressivement et de créer un nouveau mythe dans lequel il aura enfin sa place. Le bouffon du roi y côtoie « Paris Ardant », version drag de Fanny Ardant, sa marraine la mauvaise fée qui le suit dans toutes ses premières fois parisiennes. Au plateau, sa soeur Mérèndys Martine, muse énigmatique, accompagne elle aussi le déroulé du conte.

Distribution

Écriture, mise en scène et jeu Anthony Martine

Costumes et jeu Mérèndys Martine

Assistanat mise en scène Fabien Chapeira

Dramaturgie Léo Landon Barret

Création musicale et musique live Louise BSX

Création vidéo Maël Kadjan

Création lumière Jérome Baudouin

Scénographie et accessoires Shehrazad Dermé

Production et diffusion Sergio Chianca

Dans ce « conte médiéval afro queer », Anthony Martine mêle danse, chant, maquillage live, performance et archives personnelles pour mener une réflexion sur la construction d’un jeune adulte noir et queer ayant grandi et rêvé en blanc et hétéro.

Du mercredi 01 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h15

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h15

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T22:15:00+02:00

Date(s) : 2025-10-01T20:00:00+02:00_2025-10-01T21:15:00+02:00;2025-10-02T20:00:00+02:00_2025-10-02T21:15:00+02:00;2025-10-03T20:00:00+02:00_2025-10-03T21:15:00+02:00;2025-10-04T18:00:00+02:00_2025-10-04T19:15:00+02:00;2025-10-06T20:00:00+02:00_2025-10-06T21:15:00+02:00;2025-10-07T20:00:00+02:00_2025-10-07T21:15:00+02:00;2025-10-08T20:00:00+02:00_2025-10-08T21:15:00+02:00;2025-10-09T20:00:00+02:00_2025-10-09T21:15:00+02:00;2025-10-10T20:00:00+02:00_2025-10-10T21:15:00+02:00;2025-10-11T18:00:00+02:00_2025-10-11T19:15:00+02:00

Théâtre 13 / Glacière 103A, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/quand-on-dort-on-na-pas-faim/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13