Scélérates – Aurore Frémont Théâtre 13 / Glacière Paris mercredi 12 novembre 2025.

Cependant comme aucun homme ne voudra embarquer avec elle pour capitaine, elle s’entoure de trois autres femmes, de fait, singulières. Ce huis clos sur l’eau offre à chacune des perspectives nouvelles. Car les voilà, inexpérimentées au milieu des flots. Chacune d’elle se révèle à l’aune de ce récit, de ses périls, de cette cohabitation. Cette aventure en vase clos aurait sans doute suffit à creuser en elles un significatif abîme – car la mer met en exergue ce qui sommeille en chacun – mais c’était sans compter sur cet univers sous-marin, ses mystères, ses monstres et ses tempêtes. Nous allons donc suivre ces quatre femmes, quitter Portsmouth, traverser l’atlantique, les mers australes, mais aussi leurs insomnies, leurs terreurs et leur courage.

Dans le cadre du Festival du Prix T13 2025

Distribution

Texte et mise en scène Aurore Frémont



Avec Laura Chetrit, Aurore Frémont, Rafaela Jirkovsky, Frédérique Voruz

Collaboration artistique Guillaume Pottier

Création lumières Geoffroy Adragna

1989, une course à la voile, autour du monde. Déjà misogyne, le monde de la navigation est qui plus est, en retard. Les femmes sont à la cambuse mais certainement pas aux manœuvres. Mais Juliette décide qu’elle veut naviguer, barrer, patronner et que c’est assez.

Du mercredi 12 novembre 2025 au vendredi 14 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h10

payant

De 5 à 25 euros.

Public adultes.

Théâtre 13 / Glacière 103A, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

