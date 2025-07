Hchouma Blues – Hicham Boutahar Théâtre 13 / Glacière Paris

Moha déteste se taper la honte. Pour sa première année à la fac, son défi, c’est d’arriver premier aux partiels. Quand un adolescent du quartier voisin est tué par un policier, une vague de protestation menace d’annuler les examens et les habitant-e-s de son quartier grondent leur colère. Tiraillé par des injonctions multiples, Moha va zigzaguer pour trouver sa place dans tout ça.

Afin d’écrire cette fiction, vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré et les premières révoltes des quartiers populaires, l’auteur a mené des entretiens avec des chercheurs en sciences sociales, des policiers et des avocats spécialisés dans les violences policières.

Dans le cadre Festival du Prix T13 2025

Distribution

Texte et mise en scène Hicham Boutahar,

Avec Jules Bisson, Élise Martin, Alexandre Prince, Alice Rahimi,

Assistanat à la mise en scène Lola Maume

Création lumières Bérénice Durand-Jamis

Scénographie Yéshé Henneguelle

Musique Thibaut Langenais et Antonio Vivaldi

Regard costumes Alma Bousquet

Accompagnement dramaturgique Youness Anzane

Du mercredi 26 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

payant

De 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Théâtre 13 / Glacière 103A, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

