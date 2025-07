Loges – Elena Galeeva, Louis Atlan Théâtre 13 / Glacière Paris

Loges – Elena Galeeva, Louis Atlan Théâtre 13 / Glacière Paris mercredi 3 décembre 2025.

Le spectacle avance. Des voix, des sons et des fragments sont perceptibles. On imagine par le négatif. Puis l’ombre gagne les corps : angoisse, joie, fatigue, espoir. Le lieu, véritable protagoniste, se fait l’écho des consciences. Chaque geste – maquillage, costume, retour en scène – dans sa lutte pour conjurer le vide qui guette, semble repousser la fin. La scène contamine, l’intime devient représentation. Peu à peu, pensées, rêves et silences affleurent. Un théâtre de l’entre-deux émerge, où l’invisible prend toute la place. Et si ces loges étaient un chant du cygne ? Le dernier sursaut d’un art menacé, qui résiste encore. Un art qui est partout, dès lors qu’un regard existe. La pièce devient une réflexion sur l’artiste, un hommage aux mains de l’ombre, à ce qu’elles échafaudent secrètement, à l’attente, entre quotidien et sacré, où chaque préparation, même la plus banale, a son dénouement tragique. Et toujours cette question : pour qui fait-on tout cela ?

Dans le cadre du Festival du Prix T13 2025

Distribution

Initiateur·rices du projet Louis Atlan, Elena Galeeva, Arthur Rémi-Tekoutcheff

Mise en scène Louis Atlan, Elena Galeeva

Texte Louis Atlan, Elena Galeeva, Arthur Rémi-Tekoutcheff, Shakespeare – Titus Andronicus(traduction François-Victor Hugo), et écriture collective.



Avec Maxime Crochard, Romain Gy-Botrel, Lucie Polkovnikova, Arthur Rémi-Tekoutcheff, Catherine Vuillez, Salomé Scotto



Scénographie Elena Galeeva

Création son Rémi Domicil

Création lumière Rafi Wared

Costumes réserve du Théâtre National de Bretagne

Maquillage Lucie Polkovnikova

Assistant à la mise-en-scène Martin Jodra y Alonso

Dans les loges d’un théâtre vacillant, un bal sanglant se donne encore. Loges suit une troupe depuis un point de vue inhabituel, à 180 degrés d’une représentation de Titus Andronicus de Shakespeare, semblant être leur dernière.

Du mercredi 03 décembre 2025 au vendredi 05 décembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

DE 5 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T20:00:00+02:00_2025-12-03T21:30:00+02:00;2025-12-04T20:00:00+02:00_2025-12-04T21:30:00+02:00;2025-12-05T20:00:00+02:00_2025-12-05T21:30:00+02:00

Théâtre 13 / Glacière 103A, boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

https://theatre13.com/spectacle/loges-2/ +33145886222 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13