Kermesse au Théâtre 13 – Théâtre 13 – Jardin PARIS, 3 juin 2025

Réaliser une chenille toutes et tous ensemble un soir de représentation. Le projet est simple et pourtant ce rituel festif, en apparence anodin, est source de puissantes réactions : rejet, plaisir, euphorie. Pour certains et certaines, on touche même à la tradition.

Avec la chenille pour point de départ, le Collectif La Cabale questionne notre rapport au ridicule et à la honte et fait de cette danse un sujet politique, sociologique et écologique. KERMESSE pourrait être une expérience sociale. Serions-nous capables d’amorcer une réconciliation nationale autour d’une danse ? Et si pour sauver le monde, il fallait commencer par se sauver de soi ?

Distribution :

Création et mise en scène Collectif La Cabale

Avec Marine Barbarit, Lola Blanchard, Alix Corre, Margaux Francioli, Akrem Hamdi, Aymeric Haumont, Charles Mathorez, Thomas Rio, Rony Wolff,

Lumière Pacome Boisselier, Francois Leneveu

Régie Lumière Pacome Boisselier

Régie Son Vinciane De Mulder ou Nils Glachant Morin (en alternance)

Chorégraphie Mathilde Krempp

Photo Dennis Mader

Du mardi 03 juin 2025 au samedi 21 juin 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

Plein tarif : 25 euros

Tarif réduit : entre 5 et 15 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-03T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-21T22:30:00+02:00

Théâtre 13 – Jardin 103 A boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS

https://theatre13.com/spectacle/kermesse-3/

