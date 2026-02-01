Théâtre 13h13, la minute d’après Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Théâtre 13h13, la minute d’après

Mercredi 25 février 2026 de 20h à 21h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

C’est du rap qui parle. Du théâtre qui chante. Des textes qui grattent là où ça gratte. 40 minutes entre uppercut et couverture chauffante. Pas besoin d’aimer le rap pour entrer, il t’ouvre la porte, t’offre une tisane, et te fait une place sur le canapé.

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

It’s rap that talks. Theater that sings. Texts that scratch where it itches. 40 minutes of uppercut and heated blanket. You don’t have to like rap to get in, it opens the door, offers you a cup of herbal tea, and makes room for you on the sofa.

