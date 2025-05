Une adaptation de Platonov au Théâtre 14 : Les Déshérités, l’ère des enfants sans père – Théâtre 14 PARIS, 31 mai 2025, PARIS.

Il s’articule en une succession de tableaux musicaux empruntant à l’esthétique pop et cinématographique, dans un langage scénique à la fois éclaté et profondément sensoriel. Au cœur de l’intrigue, Platonov, incarnation de la perversion narcissique qui manipule et séduit son monde, est soudain traversé par une peur lancinante : ne pas être aimé comme il est. Avec lui, les jeunes amis d’Anna Petrovna se perdent dans la fête pour éviter d’affronter une réalité cruelle : une vie sans père, et donc sans repère. Chaque épisode, ponctué de chansons pop entraînantes, dévoile les luttes internes des personnages et leur quête désespérée de légitimité et d’authenticité. Une question émerge alors : jusqu’où a-t-on le droit d’imposer sa liberté ?

Texte Anton Tchekhov



Mise en scène Yuming Hey



Avec Chloé Angevin, Marie Bucher, Marion De Schrooder, Eden Ducourant, Thomas Dutay, Léo Gardy, Léo Gruiec, Manon Guilluy, Yuming Hey, Élie Montane, Rose Xanh Nguyen Tiet-Millot et Gilles Nicolas Durée 10h, en 7 épisodes (entractes compris)

Le samedi 07 juin 2025

de 14h00 à 23h00

Le samedi 31 mai 2025

de 14h00 à 23h00

payant Public adultes.

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
+33145454977 billetterie@theatre14.fr

Adaptation libre de Platonov, ce spectacle explore les désillusions d’une jeunesse en quête de repères, confrontée à l’absence des figures tutélaires et au vertige d’un vide existentiel.