Matin de 10h à 13h

À vos marques, prêts, partez… pour un footing pas comme les autres autour du théâtre ! En tenue de sport et à petites foulées, vous verrez que l’acte d’écrire est à la portée de tous·tes. Et parce que le footing d’écriture ça donne soif, vous partagerez vos textes autour d’un verre une fois la ligne d’arrivée franchie.

Après-midi de 14h30 à 18h

Le quart d’heure américain par les HAUT-PARLEURS

Performance pluridisciplinaire adaptée par un collectif de jeunes de 14 à 18 ans à partir du texte co-écrit par Sylvain Levey et Magali Mougel, mis en scène par Sylvain Levey, avec Simon Backès réalisateur et Fabien Arca auteur et réalisateur sonore.

Durée : 30 min