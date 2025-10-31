[Théâtre] 1729 secondes Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Théâtre] 1729 secondes

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

29 minutes, soit 1729 longues secondes…

La fermeture brutale d’une petite MJC dans un quartier populaire du Havre déclenche une série de tensions et de débordements qui culminent avec l’hospitalisation d’une enfant blessée. 1729 secondes raconte en vingt-quatre heures le récit entrecroisé de plusieurs personnages liés malgré eux par cet événement.

À travers un compte à rebours haletant et des flash-back, la pièce révèle les fractures sociales et les conflits invisibles qui agitent la communauté. .

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

English : [Théâtre] 1729 secondes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Théâtre] 1729 secondes Dieppe a été mis à jour le 2025-10-31 par Seine-Maritime Attractivité