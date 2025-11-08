Théâtre « 1970 » à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou

Théâtre « 1970 » à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou samedi 8 novembre 2025.

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

1970 d’Adélaïde Carolus par le Maringouin Théatre de Lesquin (59)

1970 , année de naissance de Maxime et de Juliette

Les jumeaux se retrouvent dans l’appartement familiale lors du décès de leur maman

Voilà longtemps qu’ils ne s’étaient vus. Tout semble les opposer Maxime est vénal, égocentrique et matérialiste alors que Juliette est humaniste, bohème et altruiste.

Les retrouvailles ne se passent pas sans heurt, les deux caractères trempés s’affrontent donnant l’occasion de coup de gueule mais aussi de franches rigolades. Larmes de peine mais aussi de joie.

Une lettre retrouvée par hasard, des photos disparues, vont ressurgir des secrets de famille et seront l’occasion de mises au point entre les jumeaux.

Entre émotion et humour, déchirements et amour fraternel, la petite histoire familiale donnera de fournir un éclairage original sur des grands sujets d’actualité.

Réservation souhaitée

Tout public .

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 75 61 13 90

