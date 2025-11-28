Théâtre 1984 Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre 1984

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

1984, le plus célèbre roman de George Orwell, en tête des ventes aux Etats-Unis comme en Russie, est considéré comme la référence du roman d’anticipation. Il s’impose comme un témoignage du 20ème siècle, à travers la figure de Big Brother, devenu le symbole de l’oppression.

Durée 1h35

Accessible à partir de 13 ans .

