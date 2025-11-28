Théâtre 1984 Espace Philippe Auguste Vernon
Théâtre 1984 Espace Philippe Auguste Vernon vendredi 28 novembre 2025.
Théâtre 1984
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:15:00
Date(s) :
2025-11-28
1984, le plus célèbre roman de George Orwell, en tête des ventes aux Etats-Unis comme en Russie, est considéré comme la référence du roman d’anticipation. Il s’impose comme un témoignage du 20ème siècle, à travers la figure de Big Brother, devenu le symbole de l’oppression.
Durée 1h35
Accessible à partir de 13 ans .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
