Théâtre 20 ans après ! La Comédie de Metz Metz

Théâtre 20 ans après !

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : 22 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Jeudi 26 mars 2026 20:00:00

Fin : 26 mars 2026 21:15:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils croyaient… Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont changé… En apparence. Cette rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et les faire replonger dans leur passé.

Et si on pouvait tout recommencer ? Comment revenir en arrière sans faire exploser tout ce qui nous entoure ? De situations improbables en rebondissements inattendus, Isabelle et Romain traversent les époques entre drôleries et doutes, entre bonheurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Une comédie à la fois moderne, drôle et tourbillonnante.Tout public

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

20 years later, they had forgotten each other. Or so they thought… Isabelle and Romain lead ordinary lives. Everything’s going well for them until the day they meet again by the greatest of coincidences. Of course, they’ve changed… On the surface. This chance meeting upsets all their certainties and plunges them back into their past.

What if they could start again? How can we go back without blowing up everything around us? From improbable situations to unexpected twists and turns, Isabelle and Romain travel back in time, between laughter and doubt, happiness and cracks, to find out how they got to where they are. A modern, funny and whirlwind comedy.

