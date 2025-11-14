Théâtre 21h26 Quai B Salle Polyvalente Thiéfosse

Théâtre 21h26 Quai B

Salle Polyvalente 1 chemin du vieux pont Thiéfosse Vosges

Début : Vendredi Dimanche 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

2025-11-14 2025-11-16

Théâtre à Thiéfosse 21h26 Quai B par la compagnie Les Kédal’Humés.Tout public

Salle Polyvalente 1 chemin du vieux pont Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est +33 6 35 91 57 96

English :

Theater in Thiéfosse 21h26 Quai B by the company Les Kédal’Humés.

German :

Theater in Thiéfosse 21.26 Uhr Quai B von der Kompanie Les Kédal’Humés.

Italiano :

Teatro a Thiéfosse ore 21.26 Quai B della compagnia Les Kédal’Humés.

Espanol :

Teatro en Thiéfosse 21.26 h Quai B por la compañía Les Kédal’Humés.

L’événement Théâtre 21h26 Quai B Thiéfosse a été mis à jour le 2025-11-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES