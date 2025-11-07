Théâtre 3 drôles de blondes CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Théâtre 3 drôles de blondes

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Vendredi 2025-11-07 20:00:00

3 drôles de femmes aux personnalités bien frappées.

Une divorcée, l’autre mariée et la 3ème butine sans cesse…

Mais malgré leurs problèmes, elles ont une pêche d’enfer !

Au Lycée elles étaient inséparables et formaient le groupe des “Mesdemoiselles swing .

Concours de circonstances et stupides incidents font qu’elles vont se retrouver sur la paille en même temps et avoir un besoin urgent d’argent.

Elles décident de se lancer dans le cambriolage !

Le gang des quinquas se crée.Tout public

English :

3 funny women with strong personalities.

One is divorced, the other married, and the 3rd is constantly on the prowl?

But despite their problems, they’ve got one hell of a zest for life!

In high school, they were inseparable, forming the Mesdemoiselles swing group.

A combination of circumstances and stupid incidents mean that they find themselves broke at the same time, and in urgent need of money.

They decide to take up burglary!

The quinquas gang is born.

German :

drei lustige Frauen mit gut getroffenen Persönlichkeiten.

Die eine ist geschieden, die andere verheiratet und die dritte ist ständig auf der Suche nach etwas Neuem

Aber trotz ihrer Probleme haben sie eine Menge Spaß!

Im Gymnasium waren sie unzertrennlich und bildeten die Gruppe Mesdemoiselles swing .

Als sie in die Schule gehen, werden sie von einem dummen Zufall überrascht und brauchen dringend Geld.

Sie beschließen, sich als Einbrecherinnen zu betätigen!

Die Fünfziger-Gang wird gegründet.

Italiano :

3 donne divertenti e dalla forte personalità.

Una è divorziata, l’altra è sposata e la terza è costantemente a caccia?

Ma nonostante i loro problemi, hanno una gran voglia di vivere!

A scuola erano inseparabili e formavano il gruppo Mesdemoiselles swing .

Per una serie di circostanze e di stupidi incidenti, si ritrovano contemporaneamente al verde e con un urgente bisogno di denaro.

Decidono di cimentarsi nel furto con scasso!

Nasce la banda dei cinquantenni.

Espanol :

3 mujeres divertidas con personalidades fuertes.

Una está divorciada, la otra casada y la tercera está siempre al acecho..

Pero, a pesar de sus problemas, ¡tienen unas ganas locas de vivir!

En el colegio eran inseparables y formaban el grupo Mesdemoiselles swing .

Un cúmulo de circunstancias e incidentes estúpidos hace que se encuentren al mismo tiempo arruinadas y necesitadas urgentemente de dinero.

Deciden probar suerte en el robo

Se forma la banda de los cincuentones.

