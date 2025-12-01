THEATRE « 3 PAQUETS DE CLOPE ET UNE R5 » CINE GET Revel

THEATRE « 3 PAQUETS DE CLOPE ET UNE R5 » CINE GET Revel jeudi 18 décembre 2025.

THEATRE « 3 PAQUETS DE CLOPE ET UNE R5 »

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-12-18 21:00:00

2025-12-18

Venez voir la pièce de théâtre !

Pièce de théâtre « 3 paquets de clope et une R5 » le jeudi 18 décembre à 21h au Ciné GET de Revel / « Avec leur nouvelle création, la Compagnie Les Points Nommées nous livre un récit épique au coeur d’une réalité banale, où l’ordinaire côtoie l’extraordinaire, dans un seul but Transcender la place attribuée. Un récit fictionnel inspiré d’une histoire vraie, ou bien l’inverse ? ». / Tout public dès 12 ans / Réservation conseillée auprès de reservations@rougecarmen.com / tarif adultes 15e tarif adhérents 12€ tarif moins de 16 ans, solidaire (demandeurs d’emplois, RAS) 8€. .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie reservations@rougecarmen.com

