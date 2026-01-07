Théâtre 3 sœurs et demi Salle des Fêtes Baccarat

Théâtre 3 sœurs et demi

Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le service culturel a le plaisir d’accueillir à nouveau l’association Un p’tit coin de France , déjà venue à Baccarat il y a quelques années, pour une nouvelle représentation théâtrale. La troupe revient avec 3 sœurs et demi , une comédie écrite par France Wagner. L’histoire met en scène trois sœurs septuagénaires dont la tranquillité est soudain bouleversée par la découverte de l’existence d’une demi-sœur. Cette révélation inattendue agit comme un véritable électrochoc, faisant ressurgir de petites rancœurs longtemps enfouies, mais aussi des joies oubliées et des liens familiaux mis à l’épreuve. À travers cette comédie familiale, le public est invité à replonger dans les souvenirs d’enfance, tour à tour tendres, drôles et émouvants, tout en grinçant parfois des dents lorsque certains petits secrets, bien gardés jusque-là, se dévoilent au grand jour.Tout public

0 .

Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cultural department is delighted to welcome back the Un p?tit coin de France association, which came to Baccarat a few years ago, for a new theatrical performance. The troupe returns with 3 s?urs et demi , a comedy written by France Wagner. The story revolves around three sisters in their seventies, whose tranquility is suddenly disrupted by the discovery of the existence of a half-sister. This unexpected revelation acts as a real electroshock, bringing to the surface long-buried grudges, but also forgotten joys and family ties put to the test. In this family comedy, audiences are invited to plunge back into their childhood memories, which are by turns tender, funny and moving, while at times gnashing their teeth as certain little secrets, well kept until now, come to light.

L’événement Théâtre 3 sœurs et demi Baccarat a été mis à jour le 2026-01-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS