Théâtre 3 spectacles des Amis Raonnais du Théâtre – Rue Jules Ferry Vexaincourt, 14 juin 2025 18:00, Vexaincourt.

Halle aux Blés Vexaincourt Vosges

Les Amis Raonnais du Théâtre présentent leur travail. 2 dates, 3 spectacles « La maison hantée » par les enfants de l’atelier théâtre (samedi 14h30), suivi de « Après-midi shopping » par les ados de l’atelier théâtre. L’atelier des adultes présentera « LibéRaon » (dimanche 18h). 3 pièces en création collective mises en scène par Nicolas Diss de la Compagnie ACTE ! Entrée libre, infos et réservations à la librairie.Tout public

Rue Jules Ferry Halle aux Blés

Vexaincourt 88110 Vosges Grand Est

Les Amis Raonnais du Théâtre present their work. 2 dates, 3 shows: « La maison hantée » by the children’s theater workshop (Saturday 2.30pm), followed by « Après-midi shopping » by the teenage theater workshop. The adult workshop will present « LibéRaon » (Sunday 6pm). 3 collective plays directed by Nicolas Diss of Compagnie ACTE! Free admission, info and reservations at the bookshop.

Die « Amis Raonnais du Théâtre » stellen ihre Arbeit vor. 2 Termine, 3 Aufführungen: « La maison hantée » von den Kindern des Theaterworkshops (Samstag, 14.30 Uhr), gefolgt von « Après après-midi shopping » von den Teenagern des Theaterworkshops. Der Workshop der Erwachsenen wird « LibéRaon » (Sonntag 18 Uhr) aufführen. 3 Stücke in kollektiver Kreation, inszeniert von Nicolas Diss von der Compagnie ACTE! Eintritt frei, Infos und Reservierungen in der Buchhandlung.

Gli Amis Raonnais du Théâtre presentano il loro lavoro. 2 date, 3 spettacoli: « La maison hantée » dei bambini del laboratorio teatrale (sabato 14.30), seguito da « Après-midi shopping » degli adolescenti del laboratorio teatrale. Il laboratorio per adulti presenterà « LibéRaon » (domenica alle 18.00). 3 spettacoli collettivi diretti da Nicolas Diss della Compagnie ACTE! Ingresso libero, info e prenotazioni in libreria.

Les Amis Raonnais du Théâtre presentan su trabajo. 2 fechas, 3 espectáculos: « La maison hantée » de los niños del taller de teatro (sábado a las 14.30 h), seguido de « Après-midi shopping » de los adolescentes del taller de teatro. El taller de adultos presentará « LibéRaon » (domingo 18.00 h). ¡3 obras colectivas dirigidas por Nicolas Diss, de la Compagnie ACTE! Entrada gratuita, información y reservas en la librería.

