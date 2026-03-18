Théâtre 30 ans de l’Amicale des Drôles et Drôlesses Salle socio-culturelle Val-de-Bonnieure

Théâtre 30 ans de l’Amicale des Drôles et Drôlesses

Salle socio-culturelle Saint Angeau Val-de-Bonnieure Charente

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:45:00

Date(s) :

2026-04-26

Après 6 ans dans un service PMA, une aide-soignante, rejoint la maison de retraite Le Bel Automne . Entre collègues haut en couleur et résidents attachants, 8 comédiens incarnent 20 personnages dans une pièce drôle et émouvante.

Un vrai tourbillon !

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Salle socio-culturelle Saint Angeau Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine drolesetdrolesses.stangeau@gmail.com

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English :

After 6 years in a PMA department, a care assistant joins the Le Bel Automne retirement home. Between colorful colleagues and endearing residents, 8 actors embody 20 characters in a funny and moving play.

A real whirlwind!

L’événement Théâtre 30 ans de l’Amicale des Drôles et Drôlesses Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente